Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, evinde karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanattan Ndao’nun ceza sahasına yerden pasında Bardhi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluştu. 1-2

58. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya’nın ön direğe ortasında savunma topu kornere gönderdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Thallison, Zan Zuzek (Metehan Mimaroğlu dk. 56), Dimitros Goutas, Göktan Gürpüz (Sekou Koita dk. 67), Pedro Pereira, Dele-Bashiru, Matej Hanousek (Abdurrahim Dursun dk. 67), M’baye Niang, Tongya (Henry Onyekuru dk. 79)

Yedekler: Ricardo, Samed Onur, Furkan Ayaz, Kevin Csoboth, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Adil Demirbağ, Enis Bardhi (Josip Calusic dk. 80), Guilherme, Ndao (Yasir Subaşı dk. 90+6), Bazoer, Jin-Ho Jo (Mücahit İbrahimoğlu dk. 90+6), Umut Nayir, Yhoan, Jackson Muleka, Melih İbrahimoğlu (Morten Bjorlo dk. 67)

Yedekler: Deniz Ertaş, Muhammet Tunahan Taşcı, Pedrinho, Marius Stefanescu, Melih Bostan, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 28) (Gençlerbirliği), Umut Nayir (dk 45+2), Enis Bardhi (dk. 49) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Thallison (dk. 90+7) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Jin-Ho Jo, Bazoer, Bjorlo (Konyaspor), Dimitros Gutas, Pedro Pereira (Gençlerbirliği)