Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom oldu

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin hayata geçirilmesine güçlü fiber internet altyapısıyla katkı sunan Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru oldu. TFF ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmanın imza töreninde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Türk futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Telekom, yenilikçi uygulamaları yeşil sahalara kazandıracak teknoloji sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmanın basın lansmanı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Lansmanda sponsorluğun ve Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi teknolojisinin detayları, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla aktarıldı.

“Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Türk futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak sponsorlarımıza sadece sponsorluk çerçevesinde değil iş ve çözüm ortağımız olarak bakıyoruz. Ülkemizde dijital dönüşümün lider markası Türk Telekom, yenilikçi teknolojilerin kullanılmasında öncü olmaya devam ediyor. eSüper Lig’e ismini veren Türk Telekom ile iş birliğimizi büyüterek devam ettiriyoruz. Süper Lig teknoloji sponsorluğu iş birliğimizin ilk adımını da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile atıyoruz. Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde uygulamaya alacağımızın sözünü verdiğimiz, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni 20. hafta itibarıyla çalıştırmaya başladık. Son Dünya Kupası’nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarıyla uygulanan, Avrupa’da ise İtalya Serie A’dan sonra ilk kez Trendyol Süper Lig’de başlattığımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Türk futboluna kazandırmanın çok büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesi artacak”

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesinin artacağının altını çizen Büyükekşi, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile Gözlemci, Temsilci Raporları’nın ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarının dijitalleşmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Bu sayede zaman, iş gücü ve kağıt israfını önledik. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Böylece ülkemizdeki profesyonel, amatör tüm futbolcuların lisans işlemlerini dijital olarak çağa uygun hale getirmek istiyoruz. Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye’nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk futboluna kazandırmak olacak. Avrupa’nın en genç ve başarılı milli takımlarından olan A Milli Futbol Takımımız’a büyük bir genç futbolcu havuzu kazandırmak da amaçlarımızın başında geliyor. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme projelerimiz ile orta uzun vadede Türk futbolunun geleceğine projeksiyon tutmaya devam edeceğiz. Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesi artacak, hata payı da minimuma inecektir. Uzun yıllardır dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji desteği ile Türk futboluna katkı sağlayan Türk Telekom’a, eSüper Lig isim sponsorluğunun yanı sıra Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin de futbolumuza kazandırılmasında önemli bir görev üstlendikleri için çok teşekkür ediyorum. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin Türk futbolunun gelişimine ciddi katkılar sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, gol çizgisi teknolojisi ile ilgili herhangi bir çalışmalarının şu anda olmadığını da sözlerine ekledi.

Ümit Önal: “Teknolojimizi tüm futbolseverlerin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun teknoloji sponsoru olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise, “Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine de liderlik ediyoruz. Bu anlamda, Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birlikleri yürütüyor, Türk futbolunun destekçisi olarak teknolojimizi tüm futbolseverlerin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Omuz omuza olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz TFF’nin teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni, Trendyol Süper Lig’e kazandırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk kez 2022 Katar Dünya Kupası ile kullanılmaya başlanan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A’da da uygulanan, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig ekiplerinin statlarına Türk Telekom’un güçlü fiber internet altyapısıyla ve teknoloji desteğiyle kuruldu. Türk futbolundaki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olduğuna inandığımız, teknoloji deneyimini artırarak seyir zevkine katkı sunan bu sistemin hayata geçirilmesinde, başta TFF olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun sistemi tanıttı

Lansman sırasında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi konusunda VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun bir sunum yaptı. Coşkun, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir, nasıl çalışır ve sistemde VAR hakeminin görevleri konularında detaylı bilgilendirmede bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu hareketleri 29 farklı noktadan taranacak

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nde; stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi’ne ulaştırılacak. VAR sisteminde olduğu gibi Türk Telekom’un fiber internet altyapısı ile kurulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sayesinde, statta yaşanan pozisyonun görüntüleri Riva’daki VAR hakemleri ve saha içi hakemleriyle anlık olarak paylaşılabilecek.