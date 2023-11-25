Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçta dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Strandberg, ceza sahası içi sağ tarafında Deli’nin yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dadashov, sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ve kaleci ayrı köşelere gönderdi. 1-1

57. dakikada Muammer savunmadan kaptığı topla karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce’den döndü. Seken topu önünde bulan Loshaj, sola çekip yaptığı vuruşta kaleci Erce sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada sol taraftan Ethemi’nin yaptığı ortada altı pas çizgisi üzerinde Mendy Mamadou’nun vuruşunda kaleci Erce’den dönen topa dar açıdan tekrar Mendy Mamadou dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

87. dakikada sol taraftan Lamkel’in ortasında ceza sahası içi sağ tarafında Rivas’ın kafayla çevirdiği topa altıpas içinde Hodzic’in boş kaleye yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada sol taraftan Oğuzhan Matur’un yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Kerim Alıcı yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu golü iptal etti.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Ndao (Ethemi dk. 62), Loshaj (Coly dk. 84), Jackson (Mendy Mamadou dk. 73), Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 84)

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Sambissa, Vefa Temel, Özcan Şahan, Tunahan Şamdanlı

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Ghoulam (Oğuzhan Matur dk. 62), Massanga (Görkem Sağlam dk. 85), Strandberg (Aburjania dk. 73), Dele-Bashiru (Hodzic dk. 85), Ömer Faruk Beyaz (Rivas dk. 62), Lamkel, Dadashov

Yedekler: Bekaj, Burak Yılmaz, Maksimovic, Aabid, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Loshaj (dk. 26), Mendy Mamadou (dk. 78) (İstanbulspor), Dadashov (dk. 48 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Deli, Loshaj (İstanbulspor), Ghoulam, Kilama, Dadashov (Hatayspor)