Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan İsmail Yüksek’in ortasında ön direkte Edin Dzeko’nun yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu çeldi. Dönen topla yine buluşan Dzeko meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
12. dakikada ceza yayı üzerinden Dusan Tadic’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
38. dakikada sağ tarafta topla buluşan Edin Dzeko’nun arka direğe yaptığı ortada Dusan Tadic’in volesinde meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
45+1. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Edin Dzeko, Yasin Özcan’ın müdahalesiyle yer kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
45+3. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Tadic, sol köşeden meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Samuel Bastien, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Julien Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Erdem Çetinkaya, Driess Saddiki, Nuno Da Costa, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emre Yeşilyurt, Iron Gomis
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksel, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Edin Dzeko (dk. 6), Dusan Tadic (dk. 45+3 pen.) (Fenerbahçe)