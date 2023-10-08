Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Sebastian Szymanski’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Edin Dzeko’nun vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
78. dakikada ceza yayı sol tarafından Fred’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Michy Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşe direğinin yanından auta gitti.
88. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Fred’in pasında penaltı noktası üzerinde Miha Zajc’ın vuruşunda top üsten dışarı çıktı.
90+4. dakikada ceza sahası sağ tarafından Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında kale önünde Dusan Tadic’in kafa vuruşunda top üsten auta gitti.
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Duhan Aksu dk. 61), Gökhan Gül, Samuel Bastien (Nuno Da Costa dk. 62), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic (Iron Gomis dk. 80), Julien Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Erdem Çetinkaya, Driess Saddiki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde (Mert Müldür dk. 74), İsmail Yüksel, Fred, İrfan Can Kahveci (Ryan Kent dk. 74), Sebastian Szymanski (Miha Zajc dk. 84), Dusan Tadic, Edin Dzeko (Michy Batshuayi dk. 74)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Edin Dzeko (dk. 6), Dusan Tadic (dk. 45+2 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Julien Ngoy, Kenneth Omeruo, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)