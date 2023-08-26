Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Pendikspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Kasımpaşa, evinde Pendikspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 3. hafta maçında Kasımpaşa, evinde Pendikspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Hajradinovic’in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Mamadou Fall’un ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
24. dakikada Thuram’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Erdem’in çeldiği top Halil Akbunar’ın önünde kaldı. Halil Akbunar’ın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşu yandan dışarıya gitti.
35. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına sokulan Thuram’ın pasında Romero’nun ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.
39. dakikada sol kanattan Halil Akbunar’ın ortasında altıpasta topa yükselen Görkem Bitin’in kafa vuruşunu şutunda kaleci Erdem çeldi.
45+3. dakikada Halil Akbunar’ın kafayla indirdiği topun Claudio Winck’in eline teması neticesinde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR’da pozisyonu yeniden inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
45+7. dakikada penaltıda topun başına geçen Oscar Romero’nun sol üst köşeye sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İlker Takpak, Hüseyin Aylak
Kasımpaşa: Giannitois, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Ben Ouannes, Hajradinovic, Aytaç Kara, David Gomis, Mamadou Fall
Yedekler: Ali Emre Yanar, Melih Akyüz, Sadık Çiftpınar, Erdem Çetinkaya, Adnan Aktaş, Dries Saddıki, Selim Dilli, Berat Kalkan, Hasan Emre Yeşilyurt, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequiera, Arnaud Lusamba, Josip Vukovic, Thuram, Oscar Romero, Halil Akbunar, Emeka Eze (Görkem Bitin dk. 22)
Yedekler: Burak Öğür, Hasan Kılıç, Endri Çekiçi, Berkay Sülüngöz, Abdoulay Diaby, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Oscar Romero (dk. 90+7 pen.) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Hajradinovic, Aytaç Kara (Kasımpaşa)