Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftanın açılış maçında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Trendyol Süper Lig’in 28. haftanın açılış maçında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

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33. dakikada Yasin Özan’ın sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Oğulcan Çağlayan’ın ceza yayının sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Haris Hajradinovic’in pasında ceza yayında topu alan Oğulcan Çağlayan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Hakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert Bulut

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Jackson Porozo, Yasin Özcan, Sadiku, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Melih Akyüz, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Zai, Rochinha, Yunus Emre Gedik, Selim Dilli, Samuel Bastien

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Azizbek Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Achilleas Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ, Queensy Menig, Cektas, Rey Manaj

Yedekler: Nikolic, Charisis, Samba Camara, Emrah Başsan, Hakan Arslan, Fode Koita, Ziya Erdal, Kerem Atakan Kesgin, Mehmet Albayrak, Roman Kvet

Teknik Direktör: Bülent Uygun