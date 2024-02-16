Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Mendes’in sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı sert ortada Emre Mor’un dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
8. dakikada Levent Mercan’ın pasında topla buluşan Mendes’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üst kale direğine çarparak auta gitti.
11. dakikada Hajradinovic’in sağ taftan kullandığı kornerde Da Costa’nın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
38. dakikada Güven Yalçın’dan aldığı pasta Eysseric’in ceza yayının üzerinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre’nin solundan ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz
Kasımpaşa: Ali Emre Yaşar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Da Costa
Yedekler: Erol Karaman, Mlih Akyüz, Thomaz Zai, Rochinha, Emre Gedik, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın
Yedekler: Emre Bilgin, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Lasagna, Emir Tintiş, Ceccherini, Marcao, Paoletti, Teklic
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Goller: Da Costa (dk. 11) (Kasımpaşa) Eysseric (dk. 38) (Fatih Karagümrük)