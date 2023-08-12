Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Gomis’in pasında topla buluşan Hajradinovic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Gikiewicz, topu ayakları ile oyun alanına geri çeldi.
30. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top uzak köşeden filelerle buluştu. 1-0
38. dakikada Tolga’nın sağ çaprazdan ceza alanına ortasında topla buluşan Ali Sowe’un rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
43. dakikada Ben Ounes’in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Claudio Neto’nun şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
45+1. dakikada Ali Sowe’un pasında Dokanovic’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
45+2. dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Fall’ın kaleci Gikiewicz ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Gikiewicz, topu oyun alanına geri çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Neto, Kenneth Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Iron Gomis, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Mamadou Fall
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Erdem Çetinkaya, Adnan Aktaş, Selim Dilli, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Berat Kalkan, Hasan Emre Yeşilyurt, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
MKE Ankaragücü: Rafal Gikiewicz, Uros Radakovic, Atakan Çankaya, Nihad Mujakic, Stelios Kitsiou, Tolga Ciğerci, Andrej Dokanovic, Matej Hanousek, Efkan Bekiroğlu, Giorgi Beridze, Ali Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Cem Tuna Türkmen, Anastasios Chatzigiovanis, Pedro Moreira, Riad Bajic, Ali Kaan Güneren, Renaldo Cephas, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Gol: Aytaç Kara (dk. 30) (Kasımpaşa)