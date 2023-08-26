Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Pendikspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Halil Akbunar’ın sol çaprazdan vuruşunda top kalenin üstünden dışarıya çıktı.
74. dakikada sol taraftan Endri Çekiçi’nin ceza sahasına ortasında Erencan Yardımcı’nın sağ çaprazdan şutu yandan dışarıya gitti.
81. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in ortasında Omeruo’nun arka direğe kafayla indirdiği topa Claudio Winck Neto’nun dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
90+1. dakikada orta alandaki mücadelede Serkan Asan, Selim Dilli’ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
90+3. dakikada Mamadou Fall’un, ceza sahası içinde çalımlarla son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta Aytaç Kara’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İlker Takpak, Hüseyin Aylak
Kasımpaşa: Giannitois, Claudio Winck Neto, Kenneth Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dries Saddıki dk. 90), Gökhan Gül (Selim Dilli dk. 75), Ben Ouannes, Hajradinovic, Aytaç Kara, David Gomis (Erdem Çetinkaya dk. 46), Mamadou Fall
Yedekler: Ali Emre Yanar, Melih Akyüz, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Berat Kalkan, Hasan Emre Yeşilyurt, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequiera, Arnaud Lusamba, Josip Vukovic, Thuram (Erencan Yardımcı dk. 66), Oscar Romero (Endri Çekiçi dk. 66), Halil Akbunar (Gökcan Kaya dk. 84), Emeka Eze (Görkem Bitin dk. 22)
Yedekler: Burak Öğür, Hasan Kılıç, Berkay Sülüngöz, Abdoulay Diaby, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Claudio Winck Neto (dk. 81) (Kasımpaşa) Oscar Romero (dk. 45+7 pen.) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Serkan Asan (dk. 90+1) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Hajradinovic, Aytaç Kara, Gianniotis (Kasımpaşa)