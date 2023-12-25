Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Mithat’ın hatalı pasında araya giren Fall, ceza sahası dışında Hajradinovic’i topla buluşturdu. Hajradinovic’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Nuno da Costa, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1
73. dakikada Olawoyin’in savunma arkasına uzun pasında Zeqiri topu kontrol etti. Ceza sahasına giren Zeqiri’nin arka direğe pasında Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
90. dakikada Gustavo’nun sağ taraftan ceza sahasına ortasında Minchev’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90+3. dakikada Winck’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Aytaç Kara, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı üstten dışarı yolladı.
Hakemler: Turgut Doman, Volkan Narinç, Ali Tuna
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Ngoy dk. 41), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa (Gomis dk. 86)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emirhan Yiğit
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Şahin, Alikulov (Sinan Osmanoğlu dk. 37 (Anıl Yaşar dk. 63)), Emirhan Topçu, Hojer, Varesanovic (Minchev dk. 81), Shelvey, Benhur Keser (Mithat Pala dk. 46), Olawoyin, Zeqiri (Gustavo dk. 81) Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Laine, Pinchi, Eray Korkmaz
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Hajradinovic (dk. 30), Nuno da Costa (dk. 60) (Kasımpaşa), Gaich (dk. 45+2 ve 73) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Hojer (Çaykur Rizespor)