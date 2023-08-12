Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Gökhan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

69. dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Fall’ın ceza sahası içine girdikten sonra penaltı noktasının üzerinden şutu ağlara gitti. 2-0

73. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, sol kale direğine çarparak filelerle buluştu. 2-1

78. dakikada Alper’in sol çizgiden içeriye ortasında kaleciden seken topu Cephas ağlara gönderdi. 2-2

90+1. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası dışından sert vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Fall’ın şutunu kaleci çeldi. Bu oyuncunun tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesi ile kornere çıktı.

90+3. dakikada Ben Ouanes’in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, filelerle buluştu. 3-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Neto, Kenneth Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Iron Gomis (Erdem Çetinkaya dk. 77), Aytaç Kara, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Mamadou Fall

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Selim Dilli, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Berat Kalkan, Hasan Emre Yeşilyurt, Ali Sühan Demirel

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

MKE Ankaragücü: Rafal Gikiewicz, Uros Radakovic, Atakan Çankaya (Renaldo Cephas dk. 71), Nihad Mujakic, Stelios Kitsiou, Tolga Ciğerci (Cem Tuna Türkmen dk. 72), Andrej Djokanovic (Pedro Moreira dk. 79), Matej Hanousek (Alper Uludağ dk. 71), Efkan Bekiroğlu, Giorgi Beridze (Anastasios Chatzigiovanis dk. 46), Ali Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Riad Bajic, Ali Kaan Güneren, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Aytaç Kara (dk. 30), Mamadou Fall (dk. 69), Ben Ouanes (dk. 90+3) (Kasımpaşa), Efkan Bekiroğlu (dk. 73), Cephas (dk. 78) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Ben Ouanes (Kasımpaşa)