Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Gökhan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.
69. dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Fall’ın ceza sahası içine girdikten sonra penaltı noktasının üzerinden şutu ağlara gitti. 2-0
73. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, sol kale direğine çarparak filelerle buluştu. 2-1
78. dakikada Alper’in sol çizgiden içeriye ortasında kaleciden seken topu Cephas ağlara gönderdi. 2-2
90+1. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası dışından sert vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Fall’ın şutunu kaleci çeldi. Bu oyuncunun tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesi ile kornere çıktı.
90+3. dakikada Ben Ouanes’in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, filelerle buluştu. 3-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Neto, Kenneth Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Iron Gomis (Erdem Çetinkaya dk. 77), Aytaç Kara, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Mamadou Fall
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Selim Dilli, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Berat Kalkan, Hasan Emre Yeşilyurt, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
MKE Ankaragücü: Rafal Gikiewicz, Uros Radakovic, Atakan Çankaya (Renaldo Cephas dk. 71), Nihad Mujakic, Stelios Kitsiou, Tolga Ciğerci (Cem Tuna Türkmen dk. 72), Andrej Djokanovic (Pedro Moreira dk. 79), Matej Hanousek (Alper Uludağ dk. 71), Efkan Bekiroğlu, Giorgi Beridze (Anastasios Chatzigiovanis dk. 46), Ali Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Riad Bajic, Ali Kaan Güneren, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Aytaç Kara (dk. 30), Mamadou Fall (dk. 69), Ben Ouanes (dk. 90+3) (Kasımpaşa), Efkan Bekiroğlu (dk. 73), Cephas (dk. 78) (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Ben Ouanes (Kasımpaşa)