Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Maçtan dakikalar (İlk yarı)

34. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir’in çaprazdan vuruşunda Balogh ayak koyarak topu kornere gönderdi.

41. dakikada ceza yayı üzerinde Serdar’ın pasında topla buluşan Tayfur’un rakibini geçip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole vermedi.

42. dakikada ceza yayının gerisinde kaleyi karşıdan gören Ahmet Oğuz’un şutunda top üst direkten döndü. Oyun alanına dönen topu Alanya savunması uzaklaştırdı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Habip Ali Keita, Karol Linetty, Daniel Agyei, Joseph Nonge, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Ahmet Sagat, Show, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Oleksandr Syrota, Can Keleş, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Bruno Viana, Nuno Lima, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Nicolas Janvier, Yusuf Özdemir, Ianis Hagi, Hwang Ui-jo, Uchenna Ogundu

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Enes Keskin, Elia Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya, Florent Hadergjonaj

Teknik Direktör: Joao Pereira