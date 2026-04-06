Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, Rams Başakşehir’i konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor’da son çizgiye inen Muharrem’in ortasında Habib Ali Keita ön direkte karşıladığı topu kafayla kale önüne gönderdi. Tayfur’un pasında kale önünde kontrol eden Serdar’ın vuruşunda top savunmadan döndü. Tamamlamak isteyen Agyei’nin şutuna da savunma izin vermedi.
6. dakikada Operi’ye yaptığı baskıyla ceza yayının sağında topu kazanan Agyei hızlı hücum başlattı ve topu penaltı noktasına hareketlenen Serdar’a aktardı. Serdar topu bekletmeden soldan ceza sahasına giren Tayfur’a gönderdi. Tayfur’un tekrar Serdar’a aktarma düşüncesinde araya giren savunma topu uzaklaştırdı.
24.dakikada soldan atak geliştiren Başakşehir’de çizgiye inen Operi’nin ceza alanı yan çizgisinin dışından dar açıdan vuruşunda arka direğe gelen topu kaleci Serhat parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ali Yılmaz, Murat Tuğberk Curbay, Murathan Çomoğlu
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Muharrem Cinan, Mahamadou Sissoho, Habib Ali Keita, Cafumana Show, Daniel Agyei, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Bruno Petkovic, Karol Linetty, Deniz Ceylan, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Can Keleş, Joseph Nonge Boende, Rigoberto Rivas
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Rams Başakşehir: Muhammet Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Jerome Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Shomurodov, Harit, Davie Selke
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Onur Bulut, Da Costa, Crespo, Kaluzinski, Ousseynou Ba, Brnic, Kazımcan Karataş, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kart: Umut Güneş (Başakşehir)