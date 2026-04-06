Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç Sonucu)
Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Rams Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada soldan hızlı atak geliştiren Başakşehir’de Shomurodov soldan ceza alanına sokuldu ve çaprazdan sert şut çekti. Kaleci Serhat ön direkte topu kornere çeldi.
64. dakikada sağdan ceza alanına yönelen Kemen’in ortasında savunmadan seken topla ceza yayının solunda buluşan Operi gelişine çok sert şut çekti ancak top arka direğin dibinden auta çıktı.
71. dakikada ceza sahasının solunda içeriye pas veren Ömer Ali topu yerden Kemen’e gönderdi. Bekletmeden topu arka direğe havalandıran Kemen’in ortasında Harit yakın mesafeden şut çekti ancak kaleci Serhat topu ayaklarıyla çizgiden çıkardı. Rakip takım oyuncuları topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsa da hakem Ali Yılmaz ‘devam’ dedi.
81. dakikada defansın arkasına uzun pasla atağa çıkan ev sahibi takımda Darko Churlinov ceza sahasına kadar bomboş ilerledi. Opoku’nun takibi sürdürdüğü Churlinov istediği vuruşu yapamayarak karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.
90+5. dakikada Rivas’ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği çok sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ali Yılmaz, Murat Tuğberk Curbay, Murathan Çomoğlu
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Can Keleş dk. 90), Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Muharrem Cinan (Rigoberto Rivas dk. 67), Mahamadou Sissoho (Karol Linetty dk. 83), Habib Ali Keita (Samet Yalçın dk. 83), Cafumana Show, Daniel Agyei, Tayfur Bingöl (Darko Churlinov dk. 67), Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Bruno Petkovic, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Joseph Nonge Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Rams Başakşehir: Muhammet Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Jerome Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Shomurodov (Da Costa dk. 83), Amine Harit (Brnic dk. 73), Davie Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 59)
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Onur Bulut, Crespo, Kaluzinski, Ousseynou Ba, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kart: Umut Güneş (Başakşehir)