Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Ahmet’in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Tayfur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.
14. dakikada Agyei’nin ara pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Tayfur’un vuruşunda Uğurcan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Linetty’nin sert şutunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.
21. dakikada sağ taraftan Ahmet’in ortasında Serdar ceza yayının sağında topla buluştu. Serdar’ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan’da kaldı.
45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Agyei’nin rakiplerini geçip ceza sahası içine girerek, çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın kapattığı köşeden ağlara gitti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Habib Ali Keita, Tarkan Serbest, Daniel Agyei, Karol Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cihan, Ahmet Sağat, Luis Da Silva Cafumana, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Oleksandr Syrota, Can Keleş, Joseph Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Agyei (dk. 45) (Kocaelispor)
Sarı kart: Dijksteel (Kocaelispor), Victor Osimhen (Galatasaray)