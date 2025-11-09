Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ taraftan topu taşıyarak ceza sahası içine giren Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen’in, kale önünden vuruşunda Jovanovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Balogh’un pasında sağ kanatta topla buluşan Agyei ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
66. dakikada Sallai’nin ara pasında defasın arkasına sarkan Osimhen’in ortasında arka direkte topla buluşan Barış’ın vuruşunda Tarkan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
83. dakikada sağ taraftan Roland Sallai’nin arka direğe ortasında Barış, kafayla topu indirdi. Kale önünde yaşanan karambolde Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
88. dakikada VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Habib Ali Keita (Luis Da Silva Cafumana Show dk. 72), Tarkan Serbest, Daniel Agyei (Oleksandr Syrota dk. 90), Karol Linetty (Darko Churlinov dk. 90+6), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Can Keleş dk. 72)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cihan, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Joseph Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo (Roland Sallai dk. 46), Davinson Sanchez (Kaan Ayhan dk. 90), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 64), Lucas Torreira (Gabriel Sara dk. 64), Mario Lemina, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Agyei (dk. 45) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dijksteel, Smolcic (Kocaelispor), Victor Osimhen (Galatasaray)