Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Antalyaspor: 4 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Antalyaspor'a 4-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Antalyaspor’a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının pas hatasını değerlendiren Streek sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Gikiewicz ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Gikiewicz gole izin vermedi.
70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt’un ortasında kale önünde Buksa kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 0-3
83. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun pasında ceza yayı içinde Sowe’un şutu az farkla üst kale direği dibinden auta çıktı.
86. dakikada Mujakic’in pas hatasında Assombalonga topu ceza sahasına kadar sürdü. Assombalonga, açısını kapatan kaleci Gikiewicz’in solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 46), Mujakic, Radokovic, Hanousek, Tolga Ciğerci (Ali Kaan Güneren dk. 81), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Cephas dk. 73), Moriera (Morutan dk. 35), Chatzigiovannis (Macheda dk. 46), Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Yıldırım Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk. 87), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Saric (Ege Bilsel dk. 87), Erdal Rakip, Larsson, Safuri (Ufuk Akyol dk. 71), Jehezkel (Streek dk. 46), Buksa (Assombalonga dk. 71)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Erkan Eyibil, Kaluzinski, Pereira, Emre Uzun
Futbol Sorumlusu: Nuri Şahin
Goller: Larsson (dk. 8), Jehezkel (dk. 29), Buksa (dk. 70), Assombalonga (dk. 86) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Moriera, Radakovic, Sowe (MKE Ankaragücü)