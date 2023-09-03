Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol çaprazdan Tadic’in pasında penaltı noktası üzerinde Dzeko’nun şutunda kaleci Gikiewicz topu çeldi.
54. dakikada Dzeko’nun şutunda savunmadan dönen topla buluşan Tadic’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
60. dakikada Dzeko’nun ceza sahası sağ çaprazına doğru attığı pasla buluşan Osayi Samuel, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
67. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Tadic’in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
85. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Efkan Bekiroğlu’nun ortasında ceza sahasında Radakovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Muhakic (Hanousek dk. 80), Dokanovic (Cem Tuna Türkmen dk. 61), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan (Bajic dk. 81), Cephas (Rodrigues dk. 71), Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Moreira, Ali Kaan Güneren, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 68), Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 83), Tadic (King 90+1), Dzeko (Umut Nayir dk. 83)
Yedekler: Livakovic, Serdar Aziz, Mert Müldür, Batshuayi, Crespo, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Osayi Samuel (dk. 60) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: İsmail Yüksek (dk. 84) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Mert Çetin, Radakovic (MKE Ankaragücü), İsmail Yüksek, Fred (Fenerbahçe)