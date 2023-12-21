Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında MKE Ankaragücü, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan Atakan Çankaya’nın ceza sahasına ortasında Ali Kaan Güneren’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
17. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Morutan’a yapılan faul sonrası MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Penaltı noktasında topun başına geçen Bajic’in vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı çıkardı.
37. dakikada Görkem Sağlam’ın ceza yayı içinden vuruşunda kaleci Bahadır topu güçlükle çeldi.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Akıncı
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Bajic
Yedekler: Gikiewicz, Hanousek, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Rodrigues, Dokanovic, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Görkem Sağlam, Aburjania, Dele-Bashiru, Strandberg, Rivas, Dadashov
Yedekler: Bekaj, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Hodzic, Rayane, Cengiz Demir, İbrahim Demir, Oğuzhan Matur, Fernandes, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kart: Görkem Sağlam (Hatayspor)