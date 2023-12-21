Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Hatayspor'la golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Hatayspor’la golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Görkem Sağlam’ın sert şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
62. dakikada soldan kanattan ceza sahası yapılan ortada Strandberg’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
78. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Dele-Bashiru’nun şutu kaleci Bahadır’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
90. dakikada rakip yarı sahada Morutan’ın pası ile topla buluşan Cephas’ın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Erce, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Akıncı
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ (Hanousek dk. 58), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Chatzigiovanis dk. 67), Cephas, Bajic (Macheda dk. 67)
Yedekler: Gikiewicz, Cem Tuna Türkmen, Rodrigues, Dokanovic, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Engin Can Aksoy (Matondo dk. 46), Görkem Sağlam, Aburjania (Ömer Faruk Beyaz dk. 75), Dele-Bashiru (Hodzic dk. 90+1), Strandberg, Rivas, Dadashov (Fernandes dk. 84)
Yedekler: Bekaj, Rayane, Cengiz Demir, İbrahim Demir, Oğuzhan Matur, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kartlar: Görkem Sağlam, Rivas (Hatayspor)