Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, Kayserispor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Kemen’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.
10. dakikada sol kanatta Hanousek’ten pasında topla ceza yayına kadar ilerleyen Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
35. dakikada Kayserispor savunmasının pas hatasında topa sahip olan Radakovic, meşin yuvarlağı ceza yayında Morutan ile buluşturdu. Rakip ceza sahası içinde Morutan’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
45+3. dakikada Mane’nin ara pasında kaleci Bahadır Han ile karşı karşıya kalan Ramazan Civelek topu dışarıya gönderdi.
Hakemler: Mert Güzenge, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci, Cepas, Morutan, Efkan Bekrioğlu, Rodrigues, Bajic
Yedekler: Gikiewicz, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Moreira, Dokanovic, Ali Kaan Güneren, Macheda, Yıldırım Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Attamah, Jeanvier (Hosseini dk. 32), Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen, Ramazan Civelek, Morte, Mane, Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Ali Karımı, Gökhan Sazdağı, Bahoken, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Recep Uçar