Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Yılport Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Yılport Samsunspor: 0 (İlk yarı)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

9. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Özgür Ertem

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Moreira, Rodrigues, Sowe

Yedekler: Gikewicz, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Dokanovic, Ali Kaan Güneren, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Morutan

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait, Justesen, Ercan Kara, Emre Kılınç, Moundilmadji

Yedekler: Jakub Szumski, Alim Öztürk, Moryke Fofana, Soner Aydoğdu, Jules Olivier Ntcham, Dimata, Kingsley Schindler, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Osman Çelik

Teknik Direktör: Markus Alfred Gisdol