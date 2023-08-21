Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında MKE Ankaragücü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada orta alanda topla buluşan Renaldo, rakibini çalımlayarak ceza sahası içine kadar girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan içeri çevirdiği topta Ali Sowe’un sol ayağı ile bekletmeden yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
61. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleciyide geçen topu savunmada Mert, son anda çizgiden çıkarttı.
73. dakikada Ankaragücü atağında sağ taraftan gelen ortada Efkan, kontrol ettikten sonra yakın mesafeden şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kornere gitti.
79. dakikada Hanousek’in sol taraftan verdiği pasta Chatzigiovanis’in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş sonrası Ertaç’ın müdahalesi sonrası meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
90+1. Dakikada ceza yayı gerisinden kaleyi tam karşısına alan noktadan Nani’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci sol köşeye gelen topu kurtardı.
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Gökhan Barcın
MKE Ankaragücü: Rafal Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mert Çetin (Matej Hanousek dk. 70), Nihad Mujakic, Andrej Djokanovic (Cem Tuna Türkmen dk. 83), Tolga Ciğerci, Stylianos Kitsiou, Renaldo Cephas (Anastasios Chatzigiovanis dk. 70), Efkan Bekaroğlu (Ali Kaan Güneren dk. 88), Ali Sowe (Riad Bajicdk. 83)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Kuyubaşı, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Pedro Moreira
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Semih Güler, Andreaw Gravillon, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Dorukhan Toköz (Tayfun Aydoğan dk. 64), Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, David Akintola, Mbaye Niang (Nani dk. 64)
Yedekler: Goran Kracic, Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, İzzet Çelik, Papa Ndiaye, Abdulsamet Burak
Teknik Direktör: Patrick Kulivert
Goller: Efkan Bekiroğlu (dk. 42) (MKE Ankaragücü), Mbaye Niang (dk. 26 pen.) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü) Kevin Rodrigues (Adana Demirspor)