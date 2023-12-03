Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

21. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Sowe, ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Zaynutdinov’un vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Moreira, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe

Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Hanousek, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Rodrigues, Dokanovic, Macheda, Kitsiou

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Muleka, Zaynutdinov, Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Cenk Tosun, Amartey, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Sowe (dk. 21) MKE Ankaragücü

Sarı kartlar: Salih Uçan (Beşiktaş JK), Moreira (MKE Ankaragücü)