Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Sowe, ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
32. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Zaynutdinov’un vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Moreira, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe
Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Hanousek, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Rodrigues, Dokanovic, Macheda, Kitsiou
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Muleka, Zaynutdinov, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Cenk Tosun, Amartey, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Sowe (dk. 21) MKE Ankaragücü
Sarı kartlar: Salih Uçan (Beşiktaş JK), Moreira (MKE Ankaragücü)