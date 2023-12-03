Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

57. dakikada Muleka’nın pasında ceza sahasında topu alan Cenk Tosun’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır’da kaldı.

60. dakikada sol kanattan içeriye giren Cephas’ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

73. dakikada orta sahada topu alan Chamberlain’in rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Yıldırım Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ (Hanousek dk. 81), Ali Kaan Güneren (Chatzigiovanis dk. 81), Moreira, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Rodrigues dk. 81), Cephas (Dokanovic dk. 86), Sowe

Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Macheda, Kitsiou

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan (Amartey dk. 86), Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic (Chamberlain dk. 55), Muleka, Zaynutdinov (Cenk Tosun dk. 57), Aboubakar (Rebic dk. 72)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Sowe (dk. 21) (MKE Ankaragücü), Chamberlain (dk. 73) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Salih Uçan (Beşiktaş), Moreira (MKE Ankaragücü)