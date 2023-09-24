Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik skorla berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

3. dakikada Hanousek’in sol kanattan ceza sahası içine verdiği pasta altıpasta topla buluşan Bajic düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağları gönderdi. 1-0

24. dakikada Ankaragücü’nün kendi yarı sahasında yaptığı pas hatasında topu önünde bulan Oliveria, ceza yayı içinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Sitya’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı Ahmet Oğuz aldı. Oğuz’un kale önünde yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Hayrullah Bilazer dk. 45+4), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Dokanovic, Cem Tuna Türkmen, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic

Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Moreira, Astanakulov, Ali Kaan Güneren, Cephas, Macheda

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Konyaspor: Bernardoni, Sitya, Calvo, Adil Demirbağ, Uğur Yazğılı, Ahmet Oğuz, Moreno, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Oliveira

Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Muriç, Cicaldau, Yunus Mallı, Andreasen, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Rak, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Bajic (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ahmet Oğuz (dk. 28) (Konyaspor)