Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında MKE Ankaragücü, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik skorla berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Hanousek’in sol kanattan ceza sahası içine verdiği pasta altıpasta topla buluşan Bajic düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağları gönderdi. 1-0
24. dakikada Ankaragücü’nün kendi yarı sahasında yaptığı pas hatasında topu önünde bulan Oliveria, ceza yayı içinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada Sitya’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı Ahmet Oğuz aldı. Oğuz’un kale önünde yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Mehmet Akıncık
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Hayrullah Bilazer dk. 45+4), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Dokanovic, Cem Tuna Türkmen, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic
Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Moreira, Astanakulov, Ali Kaan Güneren, Cephas, Macheda
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Konyaspor: Bernardoni, Sitya, Calvo, Adil Demirbağ, Uğur Yazğılı, Ahmet Oğuz, Moreno, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Oliveira
Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Muriç, Cicaldau, Yunus Mallı, Andreasen, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Rak, Emrehan Gedikli
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Bajic (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ahmet Oğuz (dk. 28) (Konyaspor)