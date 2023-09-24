Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Pedrinho’nun sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kimse topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Mehmet Akıncık
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Hayrullah Bilazer dk. 45+4), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Dokanovic, Cem Tuna Türkmen (Pedrinho dk. 46), Morutan (Macheda dk. 87), Efkan Bekiroğlu (Ali Kaan Güneren dk. 46), Rodrigues (Cephas dk. 56), Bajic
Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Astanakulov
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Konyaspor: Bernardoni, Sitya, Calvo, Adil Demirbağ, Uğur Yazğılı (Cebrail Karayel dk. 88), Ahmet Oğuz, Moreno (Andreasen dk. 79), Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Cicaldau dk. 71), Oliveira (Emrehan Gedikli dk. 71)
Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Muriç, Yunus Mallı, Kahraman Demirtaş, Niko Rak
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Bajic (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ahmet Oğuz (dk. 28) (Konyaspor)
Sarı kart: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Oliveira (Konyaspor)