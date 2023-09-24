Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

64. dakikada Pedrinho’nun sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kimse topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Hayrullah Bilazer dk. 45+4), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Dokanovic, Cem Tuna Türkmen (Pedrinho dk. 46), Morutan (Macheda dk. 87), Efkan Bekiroğlu (Ali Kaan Güneren dk. 46), Rodrigues (Cephas dk. 56), Bajic

Yedekler: Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Astanakulov

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Konyaspor: Bernardoni, Sitya, Calvo, Adil Demirbağ, Uğur Yazğılı (Cebrail Karayel dk. 88), Ahmet Oğuz, Moreno (Andreasen dk. 79), Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Cicaldau dk. 71), Oliveira (Emrehan Gedikli dk. 71)

Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Muriç, Yunus Mallı, Kahraman Demirtaş, Niko Rak

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Bajic (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ahmet Oğuz (dk. 28) (Konyaspor)

Sarı kart: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Oliveira (Konyaspor)