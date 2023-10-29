Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Yılport Samsunspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Yılport Samsunspor: 0 (Maç sonucu)
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Yılport Samsunspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

71. dakikada Rodgiues pasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada MKE Ankaragücü sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruş sonrasında topu önünde bulan Sowe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Özgür Ertem

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Cem Tuna Türkmen dk. 89), Chatzigiovanis (Ali Kaan Güneren dk. 81), Moreira (Morutan dk. 61), Rodrigues (Dokanovic dk. 89), Sowe (Bajic dk. 89)

Yedekler: Gikewicz, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Macheda, Yıldırım Mert Çetin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait (Osman Çelik dk. 58), Justesen (Soner Aydoğdu dk. 46), Ercan Kara (Dimata dk. 85), Emre Kılınç (Jules Olivier Ntcham dk. 46), Moundilmadji

Yedekler: Jakub Szumski, Alim Öztürk, Moryke Fofana, Kingsley Schindler, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Markus Alfred Gisdol

Goller: Efkan Bekiroğlu (dk. 71), Sowe (dk. 75) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Drongelen, Osman Çelik (Yılport Samsunspor)