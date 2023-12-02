Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
33. dakikada kontratağa çıkan Pendikspor’da Welinton’un pasında top savunmaya çarparak kaleci Muslera’da kaldı.
42. dakikada Oscar Romero’nun sol taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Vukovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Aleks Taşçıoğlu
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Oscar Romero, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Endri Çekiçi, Murat Akça, Midtjö, Diaby, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Thuram
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mertens, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ndombele, Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Torreira, Oliveira (Galatasaray)