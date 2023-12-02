Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

33. dakikada kontratağa çıkan Pendikspor’da Welinton’un pasında top savunmaya çarparak kaleci Muslera’da kaldı.

42. dakikada Oscar Romero’nun sol taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Vukovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Aleks Taşçıoğlu

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Oscar Romero, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı

Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Endri Çekiçi, Murat Akça, Midtjö, Diaby, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Thuram

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mertens, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ndombele, Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Torreira, Oliveira (Galatasaray)