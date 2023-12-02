Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor, sahasında Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

69. dakikada ceza yayı sol tarafından Mertens’in yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat’tan seken

topa kale önünde Bakambu’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

82. dakikada Torreira’nın pasında topla buluşan Ziyech’in ceza sahası dışında sert şutunda meşin

yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

90+3. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst

direkten oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Aleks Taçıoğlu

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba,

Halil Akbunar (Thuram dk. 84), Oscar Romero (Diaby dk. 77), Gökcan Kaya (Endri Cekiçi dk. 77),

Erencan Yardımcı

Yedekler: Burak Öğür, Emre Tademir, Kappel, Murat Akça, Midtsjö, Erdem Özgeng, ibrahim Akdağ

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Kaan Ayhan (Kerem Demirbay dk. 78), Kazımcan Karataş

(Barıs Alper Yılmaz dk. 46), Oliveira (Bakambu dk. 64), Torreira, Tete (Mertens dk. 46), Ziyech

(Ndombele dk. 83), Kerem Aktürkoğlu, Mauro lcardi

Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Halil Dervioğlu, Ali Yeşilyurt

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bakambu (dk. 69), Ziyech (dk. 82) (Galatasaray)