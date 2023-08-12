Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 0 - Hatayspor: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Pendikspor, Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Pendikspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Strandberg, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
8. dakikada Thuram’ın Hatayspor savunmasının arkasına yolladığı pasta kaleci Erce ile karşı karşıya kalan Görkem Bitin’in şutunda Erce, gole izin vermedi.
23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bertuğ Yıldırım kaleci Burak’ı çalımlamayı denerken, Burak topu çeldi. Dönen topu Görkem Sağlam ağlara gönderdi. 0-2
25. dakikada Dele-Bashiru rakip savunmadan kaptığı topla ceza sahasına girerek kaleci Burak ile karşı karşıya kaldı. Dele-Bashiru’nun yaptığı aşırtma vuruşa kaleci Burak meşin yuvarlağı çeldi.
34. dakikada sol kanattan Halil Akbunar’ın ortasında Thuram’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.
39. dakikada Görkem Sağlam’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bertuğ Yıldırım’ın şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
45. dakikada hızlı gelişen Hatayspor hücumunda Engin’in verdiği pasta Bertuğ Yıldırım bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bertuğ’un şutunda kaleci Burak topu kornere çeldi.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Pendikspor: Burak Öğür, Joher Rassoul, Welinton, Tzavellas, Miguel Sequeira, Gökcan Kaya, Vukovic, Aosman, Halil Akbunar, Thuram, Görkem Bitin
Yedekler: Erdem Canpolat, Murat Akşit, Emre Taşdemir, Hasan Kılıç, Enes Keskin, Oscar Romero, Murat Akça, Diaby, Emeka Eze, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Aksoy, Görkem Sağlam, Aburjania, Strandberg, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Bertuğ Yıldırım
Yedekler: Visar Bekaj, Musa Çağıran, Ömer Faruk Beyaz, Recep Yılmaz, Armin Hodzic, Rayane Aabid, Kerim Alıcı, Onur Arı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Strandberg (dk. 3), Görkem Sağlam (dk. 23) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Görkem Sağlam (Hatayspor)