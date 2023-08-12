Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 1 - Hatayspor: 5 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Pendikspor sahasında Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Pendikspor sahasında Hatayspor’a 5-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Hatayspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Joelson Fernandes, topu ceza alanına gönderdi. Bertuğ Yıldırım’ın ayak içiyle yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3
57. dakikada Strandberg’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dele-Bashiru yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4
84. dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bertuğ Yıldırım’ın şutunda top yandan auta çıktı.
85. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Burak’ı çalımlayan Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 0-5
90+3. dakikada Pendikspor’un kullandığı serbest vuruşta Thuram, kaleci Erce’den dönen topu kafayla ağlarla buluşturdu. 1-5
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Pendikspor: Burak Öğür, Joher Rassoul (Diaby dk. 46), Welinton, Tzavellas (Oscar Romero dk. 46), Miguel Sequeira, Gökcan Kaya, Vukovic, Aosman (Erencan Yardımcı dk. 72), Halil Akbunar (Emre Taşdemir dk. 46), Thuram, Görkem Bitin (Emeka Eze dk. 63)
Yedekler: Erdem Canpolat, Murat Akşit, Hasan Kılıç, Enes Keskin, Murat Akça
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Kerim Alıcı dk. 65), Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Aksoy, Görkem Sağlam (Armin Hodzic dk. 73), Aburjania (Musa Çağıran dk. 89), Strandberg, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes (Ömer Faruk Beyaz dk. 73), Bertuğ Yıldırım (Onur Arı dk. 89)
Yedekler: Visar Bekaj, Recep Yılmaz, Rayane Aabid, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Thuram (dk. 90+3) (Pendikspor), Strandberg (dk. 3), Görkem Sağlam (dk. 23), Bertuğ Yıldırım (dk. 46), Dele-Bashiru (dk. 57 ve 85) (Hatayspor)
Sarı kart: Görkem Sağlam (Hatayspor)