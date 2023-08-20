Trendyol Süper Lig: Rams Başakşehir: 0 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Rams Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Rams Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Pelkas’ın ceza yayı içinden sert şutunda Dresevic’e çarparak yavaşlayan top kaleci Dituro’da kaldı.
70. dakikada Feghouli’den topu kapan Serdar Güler, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
76. dakikada Keny’nin ara pasıyla topla buluşan Piatek, ceza sahası içinde iki kişiden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Dituro’da kaldı.
90+5. dakikada ceza sahasına yapılan ortayı Keny kafayla indirirken, topu kontrol eden Serdar Gürler sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Hakemler: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salim Mazlum
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Cemali Sertel dk. 46), Edgar Ie, Leonardo Duarte, Lucas Lima, Eden Karzev (Philippe Keny dk. 39), Serdar Gürler, Berkay Özcan, Danijel Aleksic (Efecan Barlık dk. 82), Dimitrios Pelkas (Berkay Aydoğmuş dk. 90), Krzysztof Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Eren Karaağaç, Yasin Dilek, Mohamed Fofana, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Federico Ceccherini, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden (Adem Ljajic dk. 71), Sofiane Feghouli, Adnan Uğur (Samed Onur dk. 88), Can Keleş (Brahim Darri dk. 87), Ryan Mendes (Otabek Shukurov dk. 62), Kevin Lasagna (Salih Dursun dk. 61)
Yedekler: Emre Bilgin, Efe Tatlı, Egemen Pehlivan, Emir Tintiş, Nicholas Lawrence
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Goller: Mendes (dk. 6), Muhammed Şengezer (dk. 30 k.k.) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Karzev, Serdar Gürler, Pelkas (Başakşehir), Mendes, Marcus Rohden, Shukurov, Salih Dursun (Fatih Karagümrük)