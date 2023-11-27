Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir: 1 - Pendikspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Pendikspor savunmasının topa müdahale edemediği pozisyonda araya giren Leo Dubois’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mehdi Abeid, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
21. dakikada yardımcı hakem Cemil Tunç, sakatlanarak sedyeyle saha kenarına geldi.
28. dakikada sakatlanan yan hakem Cemil Tunç, görevini karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır’a devretti.
36. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Erencan Yardımcı, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
Hakemler: Cihan Aydın, Abdullah Bora Özkara, Cemil Tunç (Oğuzhan Çakır)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Dubois, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Cemali Sertel, Mehdi Abeid, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Joao Figueiredo, Krzysztof Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Lucas Lima, Serdar Gürler, Dimitrios Pelkas, Philippe Keny, Mahmut Tekdemir, Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Eden Karzev
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Miguel Sequeira, Arnaud Lusamba, Endri Çekiçi, İbrahim Akdağ, Abdoulay Diaby, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Josip Vukovic, Oscar Romero, Murat Akça, Khadim Rassoul, Fredrik Midtsjo, Ahmed Hassan, Thuram, Gökcan Kaya, Serkan Asan
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Goller: Mehdi Abeid (dk. 12) (RAMS Başakşehir), Erencan Yardımcı (dk. 36) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Jerome Opoku (RAMS Başakşehir), Welinton (Pendikspor)