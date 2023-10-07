Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan kullandığı kornere penaltı noktası üzerinde Ba ayak koydu, yükseklik kazanan topu Opoku, altı pas içinde kafa ile ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Figueiredo’nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Piatek gelişine vurdu, kaleci Nita sağına uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Aleksic’in yaptığı vuruşta Djilobodji’ye çarpan top ağlara gitti. 2-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Cemali Sertel, Aleksic, Deniz Türüç, Pelkas, Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Ie, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Abeid, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkhan, Karzev, Keny, Dennis

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic, Gradel, Maxim, Dragus

Yedekler: Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy, Bikel, Mbakata, Mirza Cihan, Markovic, Ogün Özçiçek, Bahadır Gölgeli, Oğulcan Çağlayan, Ajeti

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Opoku (dk. 3), Djilobodji (dk. 36 k.k.) (RAMS Başakşehir)