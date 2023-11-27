Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir: 4 - Pendikspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Pendikspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Deniz Türüç’ün uzun pasında topla buluşan Krzysztof Piatek’in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Joao Figueiredo, penaltı noktası yakınından yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
59. dakikada Emirhan İlkhan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazından sert bir vuruş yapan Lucas Lima, uzak köşeden topu filelere gönderdi. 3-1
63. dakikada Joao Figueiredo’nun sol kanattan uzak köşeye ortaladığı topta Mehdi Abeid, kafayla meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Krzysztof Piatek, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 4-1
74. dakikada Erdem Özgenç’in uzun pasında topu kontrol eden Berkay Sülüngöz’ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
Hakemler: Cihan Aydın, Abdullah Bora Özkara, Cemil Tunç (Oğuzhan Çakır)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Dubois (Ömer Ali Şahiner dk. 88), Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Cemali Sertel (Lucas Lima dk. 46), Mehdi Abeid (Onur Ergün dk. 82), Emirhan İlkhan (Dimitrios Pelkas dk. 73), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 81), Joao Figueiredo, Krzysztof Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Philippe Keny, Mahmut Tekdemir, Ousseynou Ba, Eden Karzev
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Miguel Sequeira, Arnaud Lusamba, Endri Çekiçi (Josip Vukovic dk. 68), İbrahim Akdağ (Fredrik Midtsjo dk. 68), Abdoulay Diaby (Thuram dk. 68) Halil Akbunar, Erencan Yardımcı (Gökcan Kaya dk. 82)
Yedekler: Burak Öğür, Oscar Romero, Murat Akça, Khadim Rassoul, Ahmed Hassan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Goller: Mehdi Abeid (dk. 12), Joao Figueiredo (dk. 49), Lucas Lima (dk. 59), Krzysztof Piatek (dk. 63) (RAMS Başakşehir), Erencan Yardımcı (dk. 36) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Jerome Opoku (RAMS Başakşehir), Welinton, Berkay Sülüngöz (Pendikspor)