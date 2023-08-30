Trendyol, TEKNOFEST heyecanına katıldı

Trendyol, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara’da kapılarını açan TEKNOFEST’te yerini aldı. İstanbul’da yoğun ilgi gören Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini Ankara’da bir kez daha sanatseverler ile buluşturan Trendyol, TEKNOFEST’teki sergi alanında, robotik kodlama atölyeleri, metaverse alanı gibi etkinlikleri düzenliyor.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’un ardından Ankara’da da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’teki yerini aldı. Trendyol, 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında başkent Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’te, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini sanatseverler ile buluşturuyor. Trendyol’un TEKNOFEST’teki standını gezen ziyaretçiler aynı zamanda VR gözlüklerle Trendyol Sanat’ta sanatseverlerle buluşan bağımsız sanatçıları yakından tanıyabilecekleri ve eserlerini inceleyebilecekleri metaverse evrenini de deneyimleyebiliyor.

Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST’te Trendyol, gençleri ve çocukları teknoloji ve bilimle buluşturuyor. Trendyol, robotik kodlama atölyeleri ile +12 yaş ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere eğlenceli bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. Öte yandan, Trendyol Hızlı Market uygulamasının sosyal medya hesapları için yapay zeka destekli yeni nesil asistanı AITEN de ziyaretçilerin merak ettikleri sorularını cevaplıyor.

Refik Anadol’un büyük ilgi gören sergisi Trendyol’un katkılarıyla Ankara’da

Geçtiğimiz sene ve bu sene TEKNOFEST’te sanat ve teknolojiyi bir araya getiren Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi bir kez daha Trendyol’un katkılarıyla Ankara’da sanatseverler ile buluşuyor. ’Makine Hatıraları: Uzay’ sergisi, Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021’de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor.

AITEN TEKNOFEST’te ziyaretçileriyle buluşacak

Trendyol Hızlı Market uygulamasında geçtiğimiz günlerde işe başlayarak şimdiden geniş bir takipçi kitlesine ulaşan yapay zeka destekli yeni nesil asistan AITEN, TEKNOFEST’te merak edilen soruları cevaplıyor. Trendyol standına gelen ziyaretçiler AITEN’i daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Sağlıklı yaşam önerilerinden yemek tariflerine, burç yorumlarından iş hayatına kadar merak edilen pek çok soruya cevap verecek olan AITEN ziyaretçilere eğlenceli anlar sunuyor.

2 binden fazla Türk mühendis geliştiriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre teknolojik altyapısını geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren Trendyol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en çok mühendis istihdam eden, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına en fazla yatırım yapan şirketleri arasında yer alan Trendyol, faaliyet giderlerinin yüzde 23’ünü Ar-Ge’ye ayırıyor. Trendyol’un on milyonlarca müşterisi ve yüz binlerce satıcısının kullandığı teknolojik altyapı, 102 farklı üniversiteden mezun 2 binden fazla Türk mühendis tarafından geliştirildi. Trendyol’un Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve anlık olarak 2 milyondan fazla kişiye hizmet verebilen bu yerli ve milli altyapısı, bugün farklı ülkelere de taşınıyor. Trendyol mühendisleri tarafından geliştirilen 150’ye yakın açık kaynak projesi tüm teknoloji dünyası ile paylaşılırken, Trendyol mühendislerinin 400’ün üzerinde yayını 50 binden fazla kez okundu. Trendyol, kendi bünyesinde yıllardır geliştirdiği tasarım dilini de tüm dünyanın kullanımına açtı. Trendyol teknoloji ekipleri web sayfası geliştirenler için hazır arayüz kütüphanesi sunacak ‘Baklava’nın ilk sürümünü paylaştı.