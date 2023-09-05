Trendyol, Teknofest ziyaretçilerini teknoloji, yazılım ve sanat ile buluşturdu

Trendyol, İstanbul’un ardından 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yer aldı.

Türkiye’den doğan ve uluslararası teknoloji ligindeki markalardan olan Trendyol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yerini aldı.

TEKNOFEST kapsamında Trendyol’un resmi sponsorluğunda, Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi de sanatseverler ile buluştu. Cumhuriyetin 100. yılında başkent Ankara’da gerçekleştirilen 5 gün süren festival boyunca Refik Anadol, “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Trendyol etkinlik alanı keyifli anlara sahne oldu

Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST’te Trendyol, standını ziyaret eden binlerce kişiyi Metaverse evreninde Trendyol Sanat ile buluşturdu.

Trendyol Hızlı Market uygulamasında geçtiğimiz günlerde işe başlayarak şimdiden geniş bir takipçi kitlesine ulaşan yapay zeka destekli yeni nesil asistan AITEN de TEKNOFEST’te yerini aldı. Ziyaretçilerin merak edilen sorularını cevaplayan AITEN, 5 gün boyunca 2 bin ziyaretçisinin sorularını cevapladı. AITEN, eğlenceli cevaplarıyla ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.