Trendyol, Türkiye'nin üretim gücünü Körfez'e taşıyor

Uluslararası yolculuğuna başladığı Almanya’da birinci yılını dolduran Trendyol, Körfez ülkelerine açılıyor. Körfez ülkelerindeki operasyonlarını başlatmak için çalışmalarını hızlandıran e-ticaret platformu, Türk üretici ve satıcılarının Körfez pazarına açılmasını sağlayacak.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Almanya pazarına girişinin birinci yılını kutluyor. Uluslararası büyüme planları doğrultusunda ilk yurt dışı ofisini Berlin’de açan e-ticaret platformu, bir yıl içerisinde, tamamı Türkiye’de üretilen ürünleriyle, Almanya’nın moda alanında en çok tercih edilen platformları arasında yer aldı. E-ticaret platformu, Almanya’da birinci yılını kutlarken, Körfez ülkelerinde de operasyonlarına başladığını duyurdu.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası kapsamında, A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın Almanya ile karşılaşmasında Megastar Tarkan’ın da katılımıyla, Filenin Sultanları’nı tribünden desteklemek için Düsseldorf’ta basın mensupları ile bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Hep olduğu gibi, gelecek planlarımızın odağında yine, yerli üreticilerimizle birlikte, yerel üretimi artırmak ve ülkemizin sahip olduğu bu potansiyeli dünyaya açmak var. Körfez ülkelerinde operasyonlarımızı başlatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu bölgede Türk ürünlerine büyük bir ilgi var. Teknoloji ve pazarlama gücümüzü kullanarak, bu ülkelerdeki ilginin Türk üreticileri ve markalarımızla çok daha etkin bir şekilde buluşmasını sağlayacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile başlayarak, bölgede e-ihracat operasyonlarımızı kurguladık. Bu iki ülkede geçtiğimiz hafta İngilizce web sitemizi ve uygulamalarımızı yayına aldık. Bu ay sonunda Arapça seçeneğini de ekleyerek bölgedeki müşteriler ile Türkiye’deki üretici ve satıcılarımızı buluşturmayı hedefliyoruz. Dubai’de bu kadar kısa sürede en popüler e-ticaret aplikasyonu sıralamasında birinci sıraya yerleştik. Arapçayı geliştirdikten sonra aynı başarıyı Suudi Arabistan’da da yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

4.5 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyor

Dubai’de hiçbir pazarlama faaliyeti gerçekleştirmemiş olmalarına rağmen, siteyi aktif etmelerinin ardından 5 gün içerisinde 2 bin 500’e yakın sipariş geldiğini anlatan Çetin, “Hedefimiz; Türkiye’den ihracat ile başlayan operasyonumuzun, Dubai’deki operasyon merkezimiz üzerinden devam ederek müşterilerimize sunduğumuz deneyimi geliştirmek. Türk üretici ve satıcılarının Trendyol aracılığıyla bu ülkelerde satış yapmalarını sağlayacağız. Bu bölgede 2024 yılında müşteri sayımızın 4.5 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Dubai’de uluslararası operasyonlarımız için açtığımız bir depomuz var. Bu depomuzu Körfez bölgesinin iade operasyonları için de kullanmayı hedefliyoruz. Körfez operasyonunun, yeni bir coğrafya, farklı bir kültür ve deneyimlerle bizleri çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Almanya’da 36 milyon adet ürün satışı

Çetin, “Şirket olarak gelecek planlarımızın en başında her zaman Türkiye’nin üretim gücünü e-ihracat ile yurtdışındaki müşterilerle buluşturmak var. Geçtiğimiz yıl bunun ilk adımını atarak Almanya’da ilk yurt dışı ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bugün 1 milyonun üzerinde müşteri Almanya’da Trendyol aracılığıyla 200’den fazla Türk markasından alışveriş yapıyor. Platformumuz aracılığıyla 350 binden fazla ürüne ulaşabiliyorlar. Yurt dışında 2021 yılından bu yana toplamda 1 milyonu aşkın müşteri platformumuz üzerinden 36 milyon adet ürün satın aldı. Yakın zamanda da Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa’nın bir numaralı moda pazaryeri seçildik. Son 12 ay içerisinde, Trendyol uygulaması Almanya’da en çok indirilen uygulamalar arasına girdi” dedi.

Yeni kategoriler Almanya ile buluşacak

Çağlayan Çetin sözlerine şu şekilde devam etti: “Almanya’da müşterilerin en çok tercih ettiği özel marka koleksiyonlarımız olan Trendyol, Trendyol Man, Trendyol Modest ve Trendyol Curve tamamı Türkiye’de yerleşik 400’den fazla üretici tarafından üretiliyor. Bu üreticilerimiz doğrudan 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya’da bu kadar tercih edilmemiz ülkemize sağladığımız ekonomik katkıyı artırmak açısından da çok kıymetli. Almanya’da yakında modanın yanı sıra güzellik, ev eşyaları ve takı kategorilerini de devreye alacağız. Daha çok Türk markasını e-ihracatla buluşturmaya hazırlanıyoruz”.

Türk mühendislerinin hızına yetişemediler

Türkiye’de çalışanların tamamının Türklerden oluştuğunu kaydeden Çetin, “Almanya’da ise 45 farklı ülkeden çalışan var. Orta Doğu’da da benzer şekilde olacağını öngörüyoruz. Bugün Almanya’da 200 mühendisimiz var. Buradaki teknoloji kapasitesi ve gücü de Türkiye ile aynı düzeyde olabilsin diye Türkiye’den 100 mühendisimizi Almanya operasyonlarımızda görevlendirdik. Orta Doğu’da ve Azerbaycan’da da tüm operasyonlarımızı şu anda Türkiye’den arkadaşlar geliştiriyorlar. Yurtdışı operasyonlarımız için farklı ülkelerden de mühendis istihdam etmeye başladıktan sonra, Türk mühendislerinin dünyanın en iyileri arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.

Azerbaycan’ın yüzde 10’u Trendyol müşterisi

Mayıs ayında Azerbaycan pazarına girdiklerini hatırlatan Çetin, “Biz henüz Azerbaycan pazarına girmeden aslında ciddi bir talebin olduğunu, Azerbaycan’daki 800 bine yakın müşterimizin Trendyol uygulamasını telefonlarına indirdiğini biliyorduk. Trendyol’dan alışveriş yapmaya çalışıyorlardı fakat alışverişin yöntemi farklıydı. Trendyol’dan verdikleri siparişleri Türkiye’de bir noktada toplatıp, aracılarla Azerbaycan’a götürüyorlardı. Azerbaycan pazarına girmemiz ile birlikte tüm lojistik operasyonu Azerbaycanlı lojistik iş ortaklarımızla üstlenerek, oradaki müşterilerimizin siparişlerini kapılarına kadar teslim ediyoruz. Henüz tam anlamıyla pazarlama faaliyetlerine başlamadan dahi müşteri sayımızın orada da 1 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Azerbaycan nüfusunun yaklaşık 10 milyon olduğunu düşündüğümüzde nüfusun yüzde 10’unun müşterimiz olduğunu görüyoruz. Ülkede ciddi potansiyel görüyoruz.

Türkiye’ye ve Türk ürünlerine karşı çok büyük ilgi var” dedi.

Yurt dışı siparişleri 5 günden daha kısa bir sürede müşteriye teslim ediliyor

E-ihracatı tüm KOBİ’ler için kolaylaştıracaklarını aktaran Çetin, “Ülkemizin ekonomik hedeflerinde gittikçe artan öneme sahip olan e-ihracata ilgiyi arttırmak için hem lojistik hem de teknik altyapı açısından önemli adımlar attık. İstanbul Havalimanı yanındaki e-ihracat merkezi yatırımımızı gerçekleştirerek Avrupa lojistik ağını kurma çalışmalarımızı başlattık. Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamamızla, Türkiye’deki satıcılarımızın Ankara’ya satış yapar gibi Berlin’e e-ihracat yapmalarını mümkün kıldık. Ekibimizdeki mühendis arkadaşlarımız tarafından geliştirilen sistem, satıcılarımızın e-ticaret süreçlerini yönettiği satıcı panelinde “ihracat merkezi” sekmesi altında yer alıyor. Satıcılarımızın sisteme yurt dışından gelen talepleri ve canlı stok bilgilerini girdikten sonra ihraç edilecek ürünlerini ihracat için gerekli evraklarla beraber e-ticaret platformunun deposuna ulaştırması gerekiyor. Bundan sonraki tüm süreçleri şirket olarak biz devralıyoruz. Ürünlerin ihracından kargoya verilerek son tüketiciye ulaştırılmasına kadar tüm süreç bizim üzerimizden yürüyor. Siparişler depoya ulaştıktan sonra 5 günden daha kısa bir sürede müşteriye ulaşmış oluyor” dedi.

136 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz

E-ihracat ile ilgili çalışmalarının Almanya’ya sınırlı olmadığını vurgulayan Çetin, “trendyol.com/de’nin yanı sıra İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerimize özel açtığımız trendyol.com/en sitesi üzerinden Türk üreticileri Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturuyoruz. Ayrıca 95’e yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşturuyoruz. Bugün Türkiye’de üretilen ürünler, Orta Doğu’dan Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. 2022 yılında 136 ülkeye e-ihracat yaptık. Her gittiğimiz ülkede bizden alışveriş yapan bir kişi mutlaka birkaç kere daha alışveriş yapıyor. Şu an dünya çapında, platformumuz aracılığıyla yerli üreticilerimizin ürettiği ürünleri kullanan 4 milyon müşteri bulunuyor. Perakende sektörünü desteklemek amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile işbirliği gerçekleştirdik. Bu işbirliği kapsamında, BMD üyesi olan Türk markalarını global pazarlara taşıyoruz” dedi.

İGA’da 12 bin metrekarelik e-ihracat merkezi kuracak

İhracatta müşterilere daha hızlı teslimat gerçekleştirebilmek için İstanbul Havalimanı yanındaki (IGA) e-ihracat merkezi yatırımlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetin, “Bu merkez ile Avrupa lojistik ağını kurma çalışmalarımızı başlattık. Bu yatırımımızı 36 milyon euroluk bedelle hayata geçireceğiz. Toplam 12 bin metrekarelik bir alan olacak. Merkezimiz günlük 150 bin adet ürün çıkış kapasitesine sahip. İGA projemizde temel atma aşamasındayız ve eş zamanlı tasarım çalışmalarını yapıyoruz. Bu operasyon merkezimizin uzun vadede e-ihracata büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda gümrüklü alandan direkt çıkış yapabilecek olmamız nedeniyle sipariş geldiği andan itibaren hazırlanma ve uçağa teslim arasındaki süreyi iyileştireceğiz. Müşterilerimize daha hızlı bir teslimat deneyimi yaşatacağız” şeklinde konuştu.

Avrupa’nın en büyük e-ticaret operasyon merkezlerinden birisi Ankara’da açılacak

Yakın bir zamanda Adana Aktarma Merkezi ve Trabzon Aktarma Merkezi yatırımlarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çetin, sözlerine şöyle devam etti: “Her iki aktarma merkezi de bölgelerinin en büyüğü olma özelliğine sahipler. Bu sene açılışını yapacağımız Ankara’da bir de e-ticaret operasyon merkezi yatırımımız var. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük e-ticaret operasyon ve aktarma merkezlerinden birisi olacak. En modern teknolojilerle ile donatılacak tesiste 3.500 kişi istihdam edilecek.

Filenin Sultanları’nın marşı Megastar Tarkan’dan

Ana destekçilerinden biri oldukları Kadın A Milli Voleybol Takımı’nın da Avrupa Şampiyonası grup elemeleri için Almanya’da olduğunu belirten Çağlayan Çetin, Megastar Tarkan ile yaptıkları işbirliğine de değindi. Filenin Sultanları’na destek için Tarkan’ın “Öp” şarkısının sözlerini, milli takım marşı haline getirdiğini belirten Çetin, Tarkan ile uzun soluklu işbirliklerinden duydukları memnuniyeti de belirtti. Çetin spora şimdiye kadar verdikleri desteklerden de bahsederek “Türk sporunun gelişmesine ve sporcuların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sporun gücünü ve birleştirici etkisini kullanarak ülkemizin spor kültürüne ve sporcularına destek olmak en büyük amaçlarımız arasında. Bu doğrultuda da Türk sporunu ve sporcularını bir bütün olarak görerek, sporun her branşına önem veriyoruz. Spora ilk desteğimizi 2021 yılında Futbol Milli Takımları’nın resmi sponsoru olarak verdik. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve Erkek Milli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstlendik. Onu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi sponsorluğu izledi. O dönemde Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden, güreşte Taha Akgül ve Evin Demirhan, tekvandoda Nur Tatar, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ve boksta Busenaz Sürmeneli’nin bu önemli yolculuklarında yanlarında olduk” dedi.

Geçtiğimiz yılda Voleybol Milli Takımları’mızın ana sponsorluğunu üstlendiklerini hatırlatan Çetin, desteklerinin Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye’de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF Fabrika Voleybol Okulları’nı da kapsadığını ifade etti. Çetin şöyle devam etti “Bugün Türkiye’nin farklı yerlerindeki 30 okulumuzda 2 bin 411 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 2.100’ü kız 311’i erkek. Bu oran bizce çok önemli. Türkiye her alanda büyük potansiyeller barındırıyor. Şirket olarak biz de bu gibi destekler ile bu potansiyelin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Özellikle, genç yaşlardaki kız çocuklarının gelişimine de katkı sağlayarak, altyapılardan A takımlara ya da Milli takımlara kazandırılmasını hedefliyoruz. Bir gün Hakkari’deki kadın antrenörümüzün yetiştirdiği kız çocuklarımızın da bu şampiyonlarda yerini alması en büyük hayalimiz.”

Anadolu kulüplerine de katkı sağlayacağız

Yakın zamanda da hem Süper Lig’in hem de 1. Lig’in isim sponsoru olduklarını açıklayan Çağlayan Çetin sözlerini şöyle sonlandırdı: “TFF’nin de desteğiyle futbolumuzun ve Süper Lig’in marka değerini daha da yükselterek, kulüplerimizin ve ligimizin çok daha üst sıralara yükselmesini sağlamak. TFF ile imzaladığımız anlaşmanın 15 ilimizde 19 takımın mücadele edeceği 1. Lig’i de kapsaması bizleri ayrıca mutlu ediyor. 1. Lig’e sağlayacağımız destekle, özellikle Anadolu’daki kulüplerimiz için önemli bir katkı sağlayacağız. Trendyol Yemek olarak UNESCO Gastronomi şehri olan Gaziantep Futbol Kulübü’ne de destek vereceğiz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Türk sporunun gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.”