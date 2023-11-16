Trendyol Yemek'ten en çok döner siparişi verildi

E-ticaret platformu Trendyol’un Yemek uygulamasından 2023 yılı başından bu yana kullanıcılar, fast food olarak en çok döneri tercih etti. 16 Kasım Dünya Fast Food Günü nedeniyle 2023 yılı sonuçlarını açıklayan platformda: döneri, burger, pizza, çiğ köfte, kebap, sokak lezzetleri, pide ve lahmacun takip etti. 2023 yılının başından bugüne kadar 87 milyon adet fast food siparişi verildi.

Türkiye’nin 81 ilinde hamburgerden makarnaya, kahvaltıdan dünya mutfağına, kahveden tatlıya yaklaşık 1 milyon farklı ürünün 7/24 sipariş verilebildiği Trendyol Yemek, 16 Kasım ‘Dünya Fast Food Günü’ nedeniyle Türkiye’nin 1 yıllık fast food siparişi sonuçlarını paylaştı. Verilere göre, 2023 yılının başından bugüne kadar 87 milyon adet fast food siparişi verilirken en çok sipariş verilen ay olarak ekim ayı öne çıktı. Uygulamadan bu yıl en çok sipariş verilen fast food ürünü yüzde 21’lik oran ile döner oldu. Döneri; burger, pizza, çiğ köfte, kebap, sokak lezzetleri, pide ve lahmacun takip etti.

Türkiye’nin tercihi fast food’tan yana

Trendyol Yemek’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye yüzde 74 oranla fast food tercih ediyor. Verilere göre yüzde 18 oran ile döner birinci sırada yer alırken sıralamada yüzde 13 ile burger, yüzde 10 ile pizza, yüzde 7 ile çiğ köfte, tavuk, kebap ve yüzde 6 oran ile pide & lahmacun, sokak lezzetleri yer alıyor.

En çok sipariş 17.00 - 20.00 saatleri arasında

Platformun verilerine göre, en yoğun sipariş verilen saatler 17.00 - 20.00 saatleri olarak ortaya çıktı. En çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken; Ankara Çankaya, İstanbul Pendik ve İstanbul Ümraniye en çok sipariş veren ilçeler oldu. İstanbul ilçelerinde ise Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Esenyurt, Beylikdüzü, Maltepe, Üsküdar ve Bağcılar’ın tercihi burger olurken Beykoz ve Pendik döneri tercih etti.

Uygulamada fast food ürünleri satan satıcılar, geçen yıla göre yüzde 8,22 oranında artış gösterdi.

Çeşitli indirimleri kullanıcılarına sunuyor

Yapılan açıklamaya göre, Trendyol Yemek uygulaması ister zincir restoranlardan ister mahallenin lokal restoranlarından sipariş vererek istediğiniz lezzetin kapınıza kadar gelmesini sağlıyor. Hızlı ve sıcak teslimat yaparak dumanı üzerinde yemekleri kullanıcılara ulaştıran uygulama, yedikçe indirim, flaş ve kuponlar olmak üzere çeşitli yelpazede indirimleri kullanıcılarına sunuyor. Semtin yıldızı özelliği ile bölgelerinde en iyi restoranları filtreleme imkânı tanıyan uygulama ayrıca favori restoranlar özelliği ile sevdiği restoranları kaydedebilme özelliği ile öne çıkıyor.