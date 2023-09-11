Trendyol Yemek'ten yeni reklam filmi

Trendyol Yemek, Emre Altuğ'un 'Sıcak' parçası ile başlattığı 'Yemeğin Sıcak Olacak' kampanyasını yeni bir filmle devam ettiriyor.

Trendyol Yemek'ten yeni reklam filmi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Trendyol Yemek, Emre Altuğ’un ‘Sıcak’ parçası ile başlattığı “Yemeğin Sıcak Olacak” kampanyasını yeni bir filmle devam ettiriyor.

Geçtiğimiz sene motosiklet kutularını mutfaklara çevirerek yemeklerin sıcaklığına vurgu yapan Trendyol Yemek, bu seneki iletişimlerinde kutuların yanına fırın eldivenlerini ekliyor. Sıcak teslimat mesajının altını çiziyor. Lezzetli ve iştah açıcı görüntülerle dolu Havas İstanbul imzası taşıyan filmin yönetmen koltuklarında Yapar İstanbul’dan Sedat&Umut oturuyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı