Trendyolmilla 'Süper Moda Günleri'ni başlattı

Trendyolmilla, 3-11 Kasım Süper Moda Günleri boyunca her yaşa ve her tarza hitap eden geniş ürün seçkisini kullanıcıların beğenisine sunduğunu duyurdu.

Trendyolmilla, 3-11 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Süper Moda Günleri ile sezonun stil kodlarını taşıyan koleksiyonlarını ve her tarza uyum sağlayan parçalarını kullanıcılarla buluşturuyor.

Yapılan açıklamaya göre, kampanya boyunca şehir şıklığından ofis kombinlerine, modern aksesuar seçeneklerinden ev kategorisine uzanan geniş ürün gamı, mobil uygulama üzerinden özel indirimlerle keşfedilebiliyor. Ayrıca saatlik fırsatların yanı sıra Kazandıran Çark ve Kazı Kazan gibi fırsatlar da kullanıcılara sunuluyor. Süper Moda Günleri; Trendyolmilla Woman, Man, Modest, Curve, Kids, Shoes ve Home koleksiyonlarının tamamını kapsıyor. Triko, hırka, kazak, sweatshirt, jean, pantolon, gömlek, kaban, mont, ceket ve pijama takımları gibi kış sezonunun öne çıkan kategorilerinde hem trend tasarımlar hem de zamansız parçalar Trendyolmilla uygulamasında özel fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Platform, modern tasarım anlayışı, geniş beden skalası ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla kullanıcıların beklentilerine cevap verirken, yüksek kalite standartlarını korumayı sürdürüyor.