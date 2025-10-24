Trendyolmilla Home ve Bella Maison'dan özel koleksiyon

Trendyolmilla Home ve Bella Maison, ortak tasarım anlayışlarını modern dekorasyon diliyle buluşturan özel bir koleksiyon için bir araya geldi.

Trendyolmilla Home ve Bella Maison, yaşam alanlarına modern şıklık ve zarafet katan özel bir koleksiyon için güçlerini birleştirdi. Sofra grubundan ev tekstili ürünlerine uzanan koleksiyon, modern çizgileri tematik tasarımlarla buluşturarak evlere özgün ve zamansız bir atmosfer kazandırıyor. Koleksiyon, her biri farklı bir konseptten ilham alan Peony, Time to Shine, Beyond Blue, Native ve Leaf olmak üzere beş alt tema etrafında şekilleniyor. Her tema, kendine özgü renk paleti ve desen diliyle farklı dekorasyon anlayışlarına hitap ediyor.

Koleksiyonun özellikleri şöyle açıklandı:

Peony -kanaviçe dokunuşuyla modern nostalji

Babaannelerin el emeğiyle işlediği kanaviçelerden ilham alan Peony Koleksiyonu, geçmişin sıcaklığını bugünün zarafetiyle buluşturuyor. Her bir parça, iğneyle tek tek işlenmiş etkisi veren özel baskı tekniğiyle hazırlanıyor. Peony, zamansız bir hatırayı bugünün estetiğiyle yeniden yorumluyor.

Time to Shine - yılbaşı sofralarında parlama zamanı

Yeni yıl ruhunu sofralara taşıyan Time to Shine Koleksiyonu, bereketin simgesi kokina dallarını modern bir çizgide yeniden ele alıyor. Kutlama atmosferini yansıtan detaylarıyla öne çıkan bu tema, yılbaşı sofralarına parlak ve enerjik bir dokunuş kazandırıyor.

Beyond Blue - sadelikte saklı zarafe

Mavinin huzur veren tonlarının beyazın saf dokusuyla birleştiği Beyond Blue, evlerde dingin ve sofistike bir atmosfer oluşturuyor. El çizimi çiçek desenleriyle zenginleşen bu seri, sofadan yatak odasına kadar evin her alanına zarif bir uyum taşıyor.

Native - Afrika’nın izinde

Native teması, Afrika kabile motiflerinden aldığı ilhamı modern tasarım anlayışıyla bir araya getiriyor. Her motif, bir hikâye anlatıyor; birlikteliği, doğayı ve yaşamın ritmini simgeliyor

Kültürel mirastan beslenen bu desenler, bugünün minimal çizgileriyle birleşerek zamansız bir kimlik kazanıyor.

Leaf - doğanın en sade hali

Yaprak formunun zarafetinden esinlenen Leaf Koleksiyonu, doğanın taze ve iyileştirici etkisini yaşam alanlarına yansıtmayı amaçlıyor. Yumuşak yeşil tonları ve sade çizgilerle hazırlanan ürünler, evin her köşesine pozitif ve ferah bir atmosfer katıyor.