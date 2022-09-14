Troya Kültür Yolu Festivali 16 Eylül'de başlıyor

Çanakkale’de 16-25 Eylül tarihleri arasında 40’dan fazla mekanda, 100’den fazla etkinliğin gerçekleşeceği Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali’ne sayılı günler kaldı. Festival, 16 Eylül Cuma günü Çanakkale Kordon’da gerçekleştirilecek “Troyalılar geliyor” yürüyüşüyle başlayacak. Ardından Anadolu Ateşi “Troya” Gösterisi’ni Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde gösteri yapacak.

Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyasında düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “10 gün boyunca 40 ayrı mekanda 112 etkinlik gerçekleşecek. Söylediğim gibi binden fazla sanatçı görev alacak. 19 sergi, 34 konser, 15 açık hava etkinliği, 9 tiyatro gösterimi, 18 çocuk etkinliği bunun yan sıra Çanakkale’nin değerlerini anlatan söyleşimiz, panellerimiz olacak. 7 söyleşi, 9 film gösterimiyle karşınızda olacağız. Gördüğünüz gibi her yaştan insanı her türlü zevke hitap eden bir festival hazırladık. Herkes bu festivalde kendisi için bir şey bulabilir ve bu festivale katılabilir. Kapsayıcı bir festival düzenledik buna çok inanıyoruz, güveniyoruz. Bu hem Çanakkalelilerin keyif alması, kültürden, sanattan beslenmesi için bir yandan kültür projesi, diğer yanıyla bu süreç içerisinden dünyanın çeşitli ülkelerinden Çanakkale’ye yabancı basın mensuplarını getiriyoruz. Onlarda festivale katılacaklar, gözlemleyecekler. Çanakkale’yi hem sunduğu doğal güzellikleriyle hem de sunduğu kültür imkanlarıyla, hem de alanlarıyla ve tabi ki tarihi yarımadayla önemli bir uluslararası turizm destinasyonu haline getirebilmek için yabancı basın nezdindeki çalışmalarımız da bu festivalle birlikte başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Büyük bir adım atmakta olduğunu da bir kez daha belirtmek ve altını çizmek istiyoruz”

Bakan Yavuz, sözlerinin devamında ise, “Bakanlığımız tarafından kurulan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı Çanakkale’nin yurtdışında daha fazla reklamını ve tanıtımını yapıyor. Muhteşem Çanakkale Köprüsü bu kentin erişilebilirliğini çok farklı bir noktaya taşıdı. Biz özellikle otelciler, konaklama tesisleri, yeme, içme tesisleriyle yaptığımız toplantılarda bunun etkilerinin ortaya çıkmaya başladığını görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Çanakkale parlak bir geleceği olan, keyifli, güzel yaşanan bir şehir. Bu tarz etkinliklerin kaldıraç vazifesi görmesi, bu kentin bir kültür ve turizm destinasyonu olması anlamında hem Türkiye’de hem de uluslararası anlamda büyük bir adım atmakta olduğunu da bir kez daha belirtmek ve altını çizmek istiyoruz. Şehrin imajına da, ekonomik boyutuna da katkı sağlayacak. Çanakkaleliler festivallerine sahip çıkarlarsa, bu festivalinde gelenekselleşmesini, her sene Çanakkale’de Troya Kültür Yolu Festivali olmasını ve Türkiye’nin dört bir yanından insanlarımızı Çanakkale’de ağırlayacağımız günlerin gelmesini istiyoruz” dedi.

Vali Aktaş: “İlimizin tanıtılması aşamasında önemli bir ivme yakalayacağız”

Kentin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirten Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “İlimizin tanıtılması aşamasında önemli bir ivme yakalayacağız. Yaklaşık olarak 10 gün sürecek, onlarca etkinlik ile devam edecek. Hem ilimizin turizm potansiyelinin, hem ilimizin güzelliklerinin tanıtılarak aynı zamanda da misafirlerimiz ile beraber halkımızın da eğleneceği, çeşitli aktivitelere katılacakları güzel bir 10 gün olacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaşdemir: “Bu işin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bizim bildiğimiz kadarıyla arka arakaya kültür ve sanatın çok değişik branşlarının yaşandığı başka bir süreç yaşanmadı. Bunu da gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığımıza müteşekkiriz ve yaklaşık 10 gün boyunca, 41 ayrı mekanda 112 etkinlik bizi çok heyecanlandırıyor. Bizde Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu işin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün Çanakkalelimizi hemşerilerimizi, hatta Çanakkale dışından gelecek olan bütün misafirlerimizi etkinliklerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” dedi.