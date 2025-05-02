TRT Türk sanat müziği personel korosu konseri 33'üncü yılında

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Türk Sanat Müziği Personel Korosu 33 yıldır her yıl Arı Stüdyosu’nda konser veriyor.

TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu 1992 yılında ilk defa başladığı çalışmalarını Arı Stüdyosu’nda 33 yıldır sürdürüyor. Geleneksel hale gelen konserlerini vermeye devam eden koro, yaklaşık 40 kişiden oluşan ve 33 yıldır çalışmalarını gönüllülük esaslı yürütüyor. Koro, Türk müziğinin nadide eserlerinden oluşan repertuvarla 28 Nisan’da TRT Arı Stüdyosu’nda bu yılki seyircili konserini gerçekleştirdi. Konser, çeşitli makamlardan 21 eser koro ve solo olarak icra edildi. Konsere TRT üst düzey yöneticileri, çalışanları ve müzikseverler katıldı. Konsere TRT ve Kültür Bakanlığı sazları eşlik etti. Sunuculuğunu TRT Spikeri Özden Kahraman Bakırcıgil’in üstlendiği konserin şefliğini ise Emine Gümüş yaptı.

Türk sanat müziğinin sanata katkı sunmak ve hizmet etmek için gönüllülük esasıyla yapılması gerektiğini vurgulayan TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu Şefi Gümüş, "Türk kültürünün en önemli unsurlarından birisi olan Türk sanat müziğinin kurum çalışanlarına sevdirilmesi, tanıtılmasına katkıda bulunmak, kurum aidiyet ve motivasyonunu artırmak, çalışanları bir araya getirerek sosyal ilişkilerini geliştirmek, yayın stresinden bir nebze uzaklaştırıp Türk müziğinin seçkin nağmeleriyle güzel zaman geçirtmek, bilinçli müzik çalışmaları yapmalarını sağlamak, sanata katkı sunmak ve hizmet etmek amaçlı gönüllülük esasına dayalı yapılan sosyal bir faaliyet bağlamında koromuzun çok önemli bir misyonu bulunmaktadır" dedi.