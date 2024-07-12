TRT1'de 'Ben ve Babam - Vatan' Filmi: Silivrili Genç Yetenek Toprak Kıvılcım Başrolde

Daha önce birçok önemli yapımda yer alan Kıvılcım, "Fatih" dizisi, "Ego", "Prestij Meselesi", "Gibi" ve "Baraj" gibi projelerde başarılı performanslar sergilemişti. Genç oyuncu, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, özellikle "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinde Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarını canlandırmasıyla büyük beğeni toplamıştı.

"Ben ve Babam - Vatan" filmi, Kıvılcım'ın yeteneği ve performansı ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 15 Temmuz'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak bu önemli yapımı kaçırmayın.