TRT1'de 'Ben ve Babam - Vatan' Filmi: Silivrili Genç Yetenek Toprak Kıvılcım Başrolde

15 Temmuz Pazartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan 'Ben ve Babam - Vatan' isimli film, genç yetenek Toprak Kıvılcım'ı başrolde ağırlıyor. Silivri doğumlu 9 yaşındaki Kıvılcım, filmde Türk tarihinin önemli isimlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarını başarıyla canladırmıştı.

TRT1'de 'Ben ve Babam - Vatan' Filmi: Silivrili Genç Yetenek Toprak Kıvılcım Başrolde
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Daha önce birçok önemli yapımda yer alan Kıvılcım, "Fatih" dizisi, "Ego", "Prestij Meselesi", "Gibi" ve "Baraj" gibi projelerde başarılı performanslar sergilemişti. Genç oyuncu, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, özellikle "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinde Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarını canlandırmasıyla büyük beğeni toplamıştı.

"Ben ve Babam - Vatan" filmi, Kıvılcım'ın yeteneği ve performansı ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 15 Temmuz'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak bu önemli yapımı kaçırmayın.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb