Truva'dan Tuşpa'ya zeytinyağının kardeşlik köprüsü kuruldu

Edremit Ticaret Odası, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’na onur konuğu olarak katıldı. Fuarda Edremit’in zeytinyağı ve yöresel ürünleri Vanlı vatandaşlara tanıtıldı. Vanlılar zeytinyağına büyük ilgi gösterdi.

Ahmet Çetin: "Trova’dan Tuşpa’ya kardeşlik köprüsü kurmaya geldik"

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, fuarın kendileri için büyük bir önem taşıdığını belirterek "Bizim için çok kıymetli bir fuar. Üçüncüsü düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’ndayız. Sayın Edremit Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş, Sayın Ticaret Borsası Başkanımız Tarkan Denizer, Edremit Körfezi Vanlar Derneği Başkanımız Çetin Evren ile beraber buradayız. Onur konuğuyuz. Edremit’in gelini Van’da yankılandı. Zeybekler Van’da gösterilerini yaptı. Biz de burada olmaktan son derece mutluyuz. Edremit’ten Edremit’e uçuşların başlaması için çabalarımız devam ediyor. Van Havalimanı inşallah üç ay sonra açılacak. Biz de Edremit’ten Edremit’e uçuşları gerçekleştireceğiz. Trova’dan Tuşpa’ya, Türkiye’nin güneşinin doğduğu Van’dan battığı Edremit’e bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kurmaya geldik ve kıymetli zeytinyağlarımızı Vanlı vatandaşlarımıza tattırmaya geldik. Edremit’in tanıtımını dört kurum bir arada yapıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz."

Çetin ayrıca Van’daki misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Edremit’e çok büyük bir ilgi var, çok mutlular. Özellikle Sayın Valimiz daha önce Havran’da görev yapmıştı vekâleten, bu nedenle bizleri çok iyi karşıladı. Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Necdet Takva bizi bu sene onur konuğu yaparak onurlandırdı. Diğer bölgenin tüm odaları ve borsaları da bizlere çok yakın ilgi gösteriyorlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir ekiple buradayız. Edremit’i tanıtıyoruz, bölgemizi tanıtıyoruz, zeytinyağımızı tanıtıyoruz. Güzel birliktelikler ve iletişimler kuruyoruz. İnşallah ticaretimize de, Edremit’in zeytin ve zeytinyağı ticaretine de katkı sunacağız bu fuardan."

Zulal Taçar: "Van halkının ilgisi beklediğimizin üstünde"

Edremit Ticaret Odası ETOLAB Zeytinyağı Tadım Uzmanı Kimyager Zulal Taçar, fuarın kendileri için üreticiyle tüketiciyi buluşturan önemli bir platform olduğunu ifade ederek, "Van Gastronomi Fuarı’na kurumumuz adına üçüncü kez katılım sağlıyoruz. Edremit’ten Edremit’e bir gönül yolculuğu yapıyoruz. Balıkesir Edremit lezzetleriyle Van Edremit lezzetlerini ve Van’ın geleneksel tatlarını buluşturmak için buradayız. Burada en önemli görevimiz bölgemizi temsil etmek, üreticilerimizi tanıtmak, onların ürünlerini anlatmak ve göstermek. Bu anlamda halkla doğrudan buluşmak bizim için çok kıymetli."

Taçar, zeytinyağı tadımlarına gösterilen ilgiyi ise şöyle anlattı: "Van halkının zeytinyağına ilgisi gerçekten beklediğimizin üstünde. Biz tadım yaptırdığımızda ve yağın özelliklerini, asiditesini, aromatik değerlerini, nasıl kullanılması gerektiğini anlattığımızda insanlar büyük bir dikkatle dinliyorlar. Hatta çoğu kez kalabalık bir grupla yeniden geliyorlar ve o grup üzerinden yeni tadımlar yapıp ürünleri yeniden anlatıyoruz. Bu yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Van halkının bilinçli tüketim konusunda gösterdiği bu hassasiyet, üreticilerimiz için de ayrı bir değer taşıyor."

Oğuzhan Mecit Uslu: "Kaliteli zeytinyağını anlattık"

Zeytin üreticisi ve zeytinyağı tadım uzmanı Oğuzhan Mecit Uslu ise Van’daki katılımı "batıdan doğuya zeytinyağı yolculuğu" olarak tanımladı: "Biz bugün Van’dayız. Türkiye’nin en batısı Balıkesir Edremit’ten, Türkiye’nin en doğusu Van Edremit’e geldik. Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’nda Van halkına iyi zeytinyağını, kaliteli zeytinyağını anlattık. Özellikle taklit ve tağşiş zeytinyağından nasıl korunabileceklerini, sahte ürünlerle gerçek ürünleri nasıl ayırt edebileceklerini izah ettik. Bu tür bilinçlendirme çalışmaları, zeytinyağı kültürümüzün daha da yayılması için çok değerli. Van halkının bu kadar yoğun ilgi göstermesi bizi çok mutlu etti."

Fuara, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer ve Edremit Körfezi Vanlar Derneği Başkanı Çetin Evren de katıldı. Fuarda zeybek gösterileri Van halkı tarafından ilgiyle izlendi. Edremit’in zeytin ve zeytinyağları ise vatandaşlara ikram edildi.