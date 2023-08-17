TSE'den TENMAK'a 'Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi'

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirildi.

Türkiye’nin inovasyon yapan, teknoloji geliştiren kurumu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirildi. TENMAK, Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk kamu kurumu oldu. TSE Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenen belge törenine, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, TENMAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı ile diğer yetkililer katıldı.

“Bizim işimiz inovasyon yapmak, teknoloji geliştirmek”

Belge töreninde konuşan TENMAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı, TENMAK’ın yeni bir kurum olduğunu belirterek, “Ar-Ge faaliyetlerimiz dışında, Türkiye’de kendi alanıyla alakalı yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde koordine etme ve fonlama ile alakalı bir görevimiz var. Bununla beraber bakanlığımıza enerji politikalarıyla alakalı destekler veriyoruz. Bizim işimiz inovasyon yapmak, teknoloji geliştirmek” dedi.

“Kalite belgeleri bizim açımızdan önemli”

Balıkçı, standardizasyon ve kalitenin önemine dikkat çekerek, “Bizim yapmış olduğumuz işler, hizmetler ve faaliyetlerin hepsinin belli standartlara uyması lazım. Bizden hizmet alan birçok kurum ve insan var. Aynı hizmeti aynı kalitede vermemiz gerekiyor. Yapmış olduğumuz inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarında da sistematik olarak yapmamız gerekiyor. O yüzden kalite belgeleri bizim açımızdan önemli. Bundan sonraki süreçte de TSE ile bu belgenin sürdürülebilir halde devam etmesini ve standartların yakalanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TSE, Türkiye’de standartların belirlenmesi adına kurulan milli bir kuruluşumuzdur”

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, enstitünün kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “TSE, Türkiye’de standartların belirlenmesi, yaygınlaştırılmasıyla alakalı faaliyetleri yürütmek adına kurulan milli bir kuruluşumuzdur. Bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerle ülkemizdeki ihtiyaç olan alanlarda, sanayicimizin ihtiyacı olan ürün belgelendirme, sistem belgelendirme ve kalibrasyon alanları olmak üzere pek çok alanda faaliyetlerini yürütmüş, geniş bir alanda faaliyetlerine devam eden bir kurumdur” dedi.

“Yaklaşık 180 hizmet çeşitliliğimiz bulunmakta”

Enstitünün özellikle özel sektörde, yenilikçi iş alanlarında uygunluk değerlendirme ve gözetim muayene hizmetleri ile aktif rol oynadığına dikkat çeken Şahin, “BOTAŞ’ın doğal gaz depolama tesislerinde uygunluk değerlendirme ve proje yönetim alanlarında bir faaliyetimiz oldu. Akkuyu Nükleer Santrali’nde uygunluk değerlendirme faaliyetleri, muayene gözetim çalışmalarını yürüttük. Aynı zamanda Eti Maden’de orada yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen ürünlerin laboratuvarlarda incelemek suretiyle nadir toprak elementin tespit edilmesinde TSE laboratuvarlarında yaklaşık 35 bin adet deney yaparak bu ürünün tespiti de gerçekleştirildi. Bahsetmiş olduğumuz bu alanlar gibi yaklaşık 180 hizmet çeşitliliğimiz bulunmakta” ifadelerini kullandı.