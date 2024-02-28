TSE'den TÜİK'e Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Enerji Yönetim Sistemi Belgesi verildi.

TÜİK, TSE tarafından “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ve “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi” ile belgelendirilerek kalitesini tescilledi. TÜİK Başkanlığı’nda düzenlenen törene TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile kurum çalışanları katıldı. Törende

konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Kuruluşlar açısından bir seçim değil, zorunlu bir felsefe ve uygulama haline gelen kalite; verimliliğin, sürdürülebilirliğin ve rekabet üstünlüğü sağlama mücadelesinin en önemli yürütücü güçlerinden biridir” dedi.

“TÜİK, kurum ve kuruluşların temel başvuru kaynağıdır”

Geçmişi neredeyse 100 yıla dayanan TÜİK’in kurum ve kuruluşların yol haritalarının çizilmesi noktasında her zaman temel başvuru kaynağı olduğunu belirten Şahin, “Kuruluş misyonunda kaliteli ve uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmeyi ve kullanıma sunmayı düstur edinen Türkiye İstatistik Kurumu, birazdan takdim edeceğimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile bu yaklaşımını tescillemiş olacak” diye konuştu.

“Güven ve itibar ekseninde optimum fayda sağlıyoruz”

“TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"nin kurumların sürekli iyileşme, kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti, verimlilik, güven ve itibar eksenlerinde optimum fayda sağladığına dikkat çeken Şahin, “İklim değişikliğinin etkilerini derin bir şekilde yaşadığımız günümüzde hayati başlıklar haline gelen enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi ile ilgili enerji politikasını, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet planlarını kapsayan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ise aynı zamanda kaynakların etkin kullanımını, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını da sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Örnek kuruluş olmalıyız”

TSE’deki paydaşlarına süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ederen TÜİK Başkanı Çetinkaya ise, “Biz de istatistik üreten, bakanlıklarımıza kalite belgesi veren bir kurumuz. Bu sefer masanın diğer tarafında yer aldık. Bu anlamda ilk kez tecrübe etmiş olduğumuz kapsamlı bir süreç geçirdik. Enerji Yönetim Sistemi konusunda da arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Enerji verimliliği sıcak bir gündem ve daha da önemi artacak bir konu. Bu bağlamda biz de diğer kurumların yaptığı işleri ölçen bir kuruluş olarak örnek olmak durumundaydık” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya’ya “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ile “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi”ni takdim etti.